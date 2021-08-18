Стало известно, в какой стране находится президент Афганистана

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В МИД ОАЭ подтвердили, что Ашраф Гани с семьей находятся в стране.
Подавший несколько дней назад в отставку президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в ОАЭ, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях. Министерство иностранных дел ОАЭ
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