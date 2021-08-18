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Стало известно, в какой стране находится президент Афганистана

Фото: president.gov.af 18 августа 2021, 19:55

В МИД ОАЭ подтвердили, что Ашраф Гани с семьей находятся в стране.

Подавший несколько дней назад в отставку президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в ОАЭ, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях. Министерство иностранных дел ОАЭ

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