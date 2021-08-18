Мужчина убил брата в Алматинской области

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В ходе конфликта брат ударил брата по голове двухметровым деревянным брусом.
Конфликт двух братьев закончился смертью в Алматинской области, передает zakon.kz.
В Центральную районную больницу Ескельдинского района, без видимых телесных повреждений, поступил 50-летний житель поселка Карабулак. Мужчина, в силу тяжелого состояния был дезориентирован, не мог назвать свою фамилию и объяснить, что с ним произошло. При оказании медицинской помощи, его перевели в многопрофильную больницу города Талдыкоргана, где он, не приходя в сознание, скончался в результате внутреннего кровоизлияния в мозг, - пишет официальный ресурс МВД РК.
Факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 106 ч. 3 УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть".
Также сообщается, что потерпевший жил по соседству в одном дворе со своим братом, который в ходе конфликта ударил его по голове двухметровым деревянным брусом. Задержанный 53-летний гражданин Б. признался в преступлении.
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