На грани голодной смерти: проживающие в Казахстане афганцы попросили о помощи

Студенты мечтают перевести родных в Казахстан.

На родине у афганцев остались родные, которые в опасности и находятся на грани голодной смерти, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Ситуация там ужасная. Магазины не работают, нет продуктов. Больницы тоже не работают. На улицу никто не выходит. Если бы их перевезли сюда, в Казахстан… Мы очень просим помочь в решении этого вопроса, - рассказал Джамшид Мухаммедкасым.

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В тревоге за родных и студент Казахского медицинского университета имени Асфендиярова. Саид Сабер Димрал живет в Казахстане 10 лет. В Афганистане у него остались пожилые родители, братья и младшая сестра. Во время последнего звонка отец буквально попрощался, рассказывает молодой человек.

Моя сестренка сейчас в другом месте находится, она сбежала, братишка тоже. Папа, мама - не знаю. Я только с отцом разговариваю по телефону. Вкратце он сказал: береги себя, своих братишек, которые в Казахстане. От нас больше ничего не ждите. Мы не знаем, какая судьба будет, - пояснил студент.

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Если близкие выживут, студент намерен сделать все, чтобы перевезти их в нашу страну.

Они убили на глазах у всех невинных людей, детей, женщин. Избивали камнями. Сейчас никто в Афгане, могу сказать, не выходит из дома, всем запрещено, - сказал Димрал.

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