Бывшего президента Афганистана положили в больницу - СМИ

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Источники сообщают об ухудшении состояния Ашрафа Гани.
Бежавший из Кабула бывший президент Афганистана Ашраф Гани предположительно госпитализирован, передает zakon.kz.
Читайте также: Стало известно, в какой стране находится президент Афганистана
Некоторые источники новостей сообщают об ухудшении состояния бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Абу-Даби. По данным нескольких дипломатических источников, несколько часов назад Ашраф Гани был переведен на лечение в одну из больниц, - приводит "Российская газета" слова бывшего советника Министерства иностранных дел Афганистана.
Читайте также: Стали известны обстоятельства побега президента Афганистана из страны
Ранее стало известно, что власти Объединенных Арабских Эмиратов официально признали тот факт, что Гани и члены его семьи находятся в стране. В заявлении МИД ОАЭ говорится, что экс-президент и его родственники были приняты в стране по гуманитарным соображениям.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!