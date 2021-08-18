Бывшего президента Афганистана положили в больницу - СМИ

Источники сообщают об ухудшении состояния Ашрафа Гани.

Бежавший из Кабула бывший президент Афганистана Ашраф Гани предположительно госпитализирован, передает zakon.kz.

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Некоторые источники новостей сообщают об ухудшении состояния бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Абу-Даби. По данным нескольких дипломатических источников, несколько часов назад Ашраф Гани был переведен на лечение в одну из больниц, - приводит "Российская газета" слова бывшего советника Министерства иностранных дел Афганистана.

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Ранее стало известно, что власти Объединенных Арабских Эмиратов официально признали тот факт, что Гани и члены его семьи находятся в стране. В заявлении МИД ОАЭ говорится, что экс-президент и его родственники были приняты в стране по гуманитарным соображениям.

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