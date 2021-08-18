Токаев поддержал обращение ООН - первый борт с сотрудниками UNAMA прилетел в Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение поддержать обращение ООН.

Аэропорт Алматы принял борт с сотрудниками ООН из Афганистана, передает zakon.kz.

В связи с эскалацией внутриполитической ситуации в Афганистане Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в Алматы Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в ИРА. В духе всестороннего взаимодействия Казахстана с ООН и в рамках обязательств РК как полноправного члена этой организации, Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение поддержать обращение ООН. Сегодня, 18 августа, первый борт с сотрудниками UNAMA приземлился в аэропорту Алматы. МИД совместно с Акиматом Алматы, компетентными ведомствами и службами в оперативном порядке принимают необходимые меры по их размещению. Прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН, - пишет пресс-служба МИД РК в Telegram.

Ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других ООН-овских агентств в Алматы будет временным, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане. Все расходы по проживанию сотрудников, аренде офисных помещений и др. полностью будут финансироваться из бюджета ООН.

Ранее сообщалось, что около 200 представителей ООН планируют временно разместиться в Казахстане.

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