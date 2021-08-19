Крупный лесной пожар около Афин не стихает третий день

За последний месяц по всей Греции из-за рекордной жары вспыхнули сотни лесных пожаров.

Природный пожар разгорелся к северо-западу от Афин и не стихает третий день. Уничтожены большие участки соснового леса, несмотря на усилия сотен пожарных и авиации, передает zakon.kz.

Тем временем в местности Вилия, примерно в 60 км от столицы Греции, возник еще один большой очаг возгорания. СМИ сообщают, что пострадали несколько зданий, а из-за дыма в регионе почти не видно солнца, - пишет RT в Telegram.

Как уточняется, за последний месяц по всей Греции из-за рекордной жары вспыхнули сотни лесных пожаров.

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