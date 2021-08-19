Социальное строительство в Павлодаре вновь затягивается

Павлодарцы сменили одно аварийное жилье на другое.

Проектировщики забыли заложить в смету многоэтажек плиты перекрытия, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Кафель вздулся, стены потрескались, штукатурка осыпалась, а стеклопакеты лопнули при первых же морозах. В такую многоэтажку жителей ветхих домов переселили год назад. Сначала они радовались - новостройка, как никак. Позже поняли, что по сути сменили одно аварийное жилье на другое.

Из трубы идет вонь застоявшейся воды. Этим всем мы дышим, скоро плесень пойдет. Тут и так близко грунтовые воды. Так что получается, мы в аварийном состоянии находимся. Наш дом скоро рухнет, если ничего не делать. Он просто накренится и все, - сказала жительница дома Галина Жихарева.

У основания девятиэтажки прогнулась бетонная отмостка, просел грунт. Круглый год в подвал стекает уличная вода. Люди просят устранить недоделки, уже даже готовы махнуть рукой на отсутствие обещанной парковки и детской площадки. Время поджимает - через девять месяцев гарантийные обязательства застройщика заканчиваются.

На подрядчика воздействие было только одно – уведомление через отдел строительства. Мы пишем претензии на отдел строительства, отдел строительства на подрядчика, подрядчик либо исполняет данную претензию, либо отписывается. Но исправлений не было, потому что в отделе строительства не было руководителя, - сказал директор обслуживающей организации Вадим Жемалутдинов.

В отделе строительства обещают исправить недочеты, как только подрядчик завершит строительство соседнего дома. А его из-за ошибки в проектно-сметной документации закончат позже положенного срока, как минимум, на полгода. В смету, как оказалось, забыли заложить плиты перекрытия.

Была проведена соответствующая проверка органами прокуратуры, выписаны все предписания, эти замечания полностью устранены. Необходимая корректировка сметной документации произведена, и из городского бюджета в текущем году дополнительно выделены средства в размере 100 млн, если точным быть, 107 млн тенге, - отметил руководитель отдела строительства Павлодара Аскар Ажмурат.

Сроки окончания строительства еще одного жилого дома тоже, по всей видимости, сдвигаются. Акимат намерен расторгнуть договор с подрядчиком, затянувшим работы на объекте. Между тем, окончания строительства именно этих новостроек уже почти два года ждут жители ветхих домов. Их жилье снесли, а новое не дали.

Сдается уже третий дом, но мы, как цыгане, с одной квартиры нас на другую. Рядом построен уже почти дом, нас не заселили. С детьми, вещами, с одной квартиры на другую. Когда это закончится? Когда мы получим квартиры, в конце концов? - пожаловалась жительница дома Татьяна Солонина.

Всего в этом году в микрорайоне Сарыарка планировали построить 11 домов, два из них предназначались для переселенцев из ветхого жилья. И в обоих новоселье пока откладывается, как минимум, на 2022-й год.

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