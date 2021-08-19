В концерты я больше не верю - Земфира высказалась о пандемии и профессии музыканта

Исполнительница считает, что пандемия уничтожила ее профессию.

Популярная российская певица Земфира нечасто обращается непосредственно к публике, но известие об отмене выступления в Испании из-за антиковидных ограничений "пробило" певицу на эмоциональный пост в соцсетях, в котором она пожаловалась, что пандемия убила профессию музыканта, передает zakon.kz со ссылкой на vesti.ru.

В 2020 году Земфира собиралась принять участие в восьми или девяти фестивалях. Два с половиной месяца ежедневных репетиций – и всего два выступления.

В этом году – новая программа (новый альбом), опять репетиции, надежды, планы – ноль концертов. Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу - ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией, – подчеркнула Земфира.

Она заявила также, что не собирается давать концерты онлайн: расходы на площадку, репетиции и другие этапы подготовки таких мероприятий ей пришлось бы оплачивать из своего кармана, и на окупаемость рассчитывать не приходится.

Играть онлайн концерт для двух сознательных и двадцати пиратов я не готова. Нет, мне нравится музицировать, (…) но я устала работать вхолостую. У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль. Наверное я отчаялась, – призналась певица.

В феврале 2021-го Земфира впервые за восемь лет выпустила музыкальный альбом. "Бордерлайн" с 12 треками стал седьмым полноформатным студийным альбомом певицы. А в прошлом месяце свет увидел мини-альбом Земфиры "Ах" из четырех песен.

Конечно, я буду продолжать писать. У Ренаты (Литвиновой – прим. ред.) намечается грандиозный проект. Но в концерты я больше не верю. Пожалуйста, сделайте (…) прививку! – попросила исполнительница своих поклонников.

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