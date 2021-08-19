Появились подробности убийства чиновником своей жены в Уральске

Адвокат подозреваемого настаивает на том, что это было убийство в состоянии аффекта.

Трагедия произошла еще в апреле. Сотрудника акимата задержали по подозрению в смерти бывшей жены. Сейчас родственники погибшей жалуются, что следствие затягивается, сообщает zakon.kz.

Они боятся, что виновный может и вовсе избежать наказания, передает Astana TV.

19 апреля бывший супруг убил свою жену прямо на улице, нанеся ей 20 ножевых ударов. Перед этим она ушла от него вместе с детьми. Родным она говорила, что муж ее регулярно избивал.

Это очень агрессивный человек, тиран. Но дочь не хотела нас расстраивать, и призналась в этом, только спустя 8 лет, когда жизнь с ним стала уже невыносимой. Ночами она сидела на кухне, он не давал ей спать. Если она задерживалась на работе или заходила в магазин, он не пускал ее домой. мама погибшей Какима Кажипанова

Родные погибшей женщины переживают, что следствие идет уже четвертый месяц. На днях подозреваемого - бывшего сотрудника отдела ЖКХ акимата города отправили в Талгар на психиатрическую экспертизу. Она должна выяснить, не совершил ли он преступление в состоянии аффекта. Но близкие считают, что это может смягчить наказание.

Мы боимся, что сейчас он не получит должного наказания. Поэтому мы написали обращение президенту, Елбасы, генеральному прокурору, министру внутренних дел, чтобы это дело было рассмотрено, по справедливости. сестра погибшей Арайлым Дуйсенова

На убийстве в состоянии аффекта настаивает и адвокат подозреваемого. Четыре человека, комиссионная экспертиза не могла дать заключение, вот в таком мы состоянии находимся. Теперь моя задача, как адвоката, я как бывший следователь могу сказать с уверенностью, что здесь нет особой жестокости, на чем та сторона настаивает. Он все это совершил за 30 секунд. А для того, чтобы с особой жестокостью это глумление, испытывать при этом наслаждение ты должен -такого у него нет. адвокат подозреваемого Гинаят Салыков

По данному факту ведется досудебное расследование, в ходе которого было назначено ряд экспертиз. В том числе психолого- психиатрическая экспертиза, согласно их ответу, на поставленные следствием вопросы, не представилось возможным на них ответить и было решено, провести экспертизу стационарно. ведущий специалист пресс-службы ДП ЗКО Молдир Садыргалиева

По словам адвоката подозреваемого, экспертиза будет готова через пару месяцев. Суд, возможно, пройдет только осенью этого года.

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