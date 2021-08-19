Самых пьющих представителей Зодиака назвали астрологи

Разумеется, склонность к алкоголю не определяется только гороскопом, следует учитывать еще и такие факторы, как генетика и физиологические особенности. Однако любопытства ради...

Дата рождения и знак Зодиака, по мнению астрологов, влияет на предрасположенность к алкогольным напиткам, сообщает zakon.kz.

Разумеется, склонность к алкоголю не определяется только гороскопом, следует учитывать еще и такие факторы, как генетика и физиологические особенности. Однако ради любопытства все-таки стоит взглянуть на рейтинг алкоголиков по знаку зодиака, который открывают заядлые любители заложить за воротник, передает progorodsamara.ru.

Здорово, если есть любимая работа и семья, которые позволяют держать себя в руках. Но у таких людей дружеская вечеринка, после которой люди обычно возвращаются к обычным делам, часто перерастает в "продолжение банкета". Тем более плохо, когда люди начинают буянить, и не могут остановиться ни на работе, ни в самолете и даже в присутствии детей.

Овны отличаются особой амбициозностью, инициативностью и целеустремленностью. Обычно им удается сделать хорошую карьеру. Но кроме того, они слишком общительны и любят друзей. В связи с этим им трудно отказаться от шумных посиделок, которые случаются достаточно часто. Кто-то в результате сходит с правильной дорожки.

Представители Рыб отличаются повышенной интуицией, нежностью, артистичностью. Но слабые стороны этого знака - чрезмерное доверие, грусть и желание убежать от реальности. Рыб легко обидеть, но потом в этом состоянии они бегут не к друзьям, а садятся за бутылкой красного и занимаются самокопанием. К сожалению, такое входит в привычку.

Скорпионы выносливы, сдержаны в словах и эмоциях, но они все равно попали в этот рейтинг. Оказывается, Скорпионам нужно совсем немного выпить, чтобы перестать себя контролировать. Если Скорпион выпивает много лишнего, потом он попадает в такие истории, которые приходится разгребать годами.

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