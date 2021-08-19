Садриддин Ахмедов попал в топ-10 лучших молодых боксеров мира

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По мнению спортивных журналистов, он седьмой из лучших молодых боксеров мира.
Список десяти лучших боксеров, которым еще не исполнилось 25, составили спортивные журналисты из США, сообщает zakon.kz.
Как считают Тодд Гришам и Стив Ким, лучшим молодым боксером является Шакур Стивенсон, на втором месте — Верджил Ортис-младший, а третьим Себастья Фундора. Все представители США, передает Sports.kz.
Но в топ-10 они внесли и казахстанца Садриддин Ахмедова. По их мнению, он седьмой из лучших молодых боксеров мира.
Свой последний поединок Ахмедов провел 30-го января в Куэрнаваке (Мексика), тогда он победил представителя Нидерландов Стивена Даньо.
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