Валюту, которая вытеснит биткоин, назвал эксперт

Несколько лет назад альтернативу биткоину видели в лайткоине (LTC), но "криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет".

Альткоины пока не могут претендовать на роль реального конкурента биткоину по совокупности свойств, хотя их объем на крипторынке в целом больше, сообщает zakon.kz.

Но если говорить о полноценной альтернативе, то это доллар США, рассказал агентству "Прайм" директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин.

До последнего времени роль доллара оставалась непоколебимой — так было, пока не разразился финансовый кризис 2008-2009 года, тогда ФРС включила печатный станок, чтобы справиться с последствиями ипотечного кризиса. Именно тогда и родился биткоин. Сергей Ордин

Несколько лет назад альтернативу биткоину видели в лайткоине (LTC), но "криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет".

В то же время криптовалюта Ethereum больше ориентирована на создание децентрализованных финансовых и игровых приложений, и монета ETH не вполне подходит под определение однорангового денежного инструмента. Этому препятствует и отсутствие лимита эмиссии эфира, как у биткоина (даже с учетом запущенного дефляционного механизма), и PoS-майнинг, на который планирует перейти сеть Ethereum. Сергей Ордин

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