В Казахстане выявили 7 337 заразившихся коронавирусом за сутки

Приложение zakon.kz
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Всего в стране подтверждено 715 716 случаев.
За минувшие сутки в Казахстане коронавирусной инфекцией заразились 7 337 человек. В Нур-Султане, Алматы и Атырауской области количество заболевших увеличилось более, чем на 100 человек. Статистика показывает, что почти в каждом регионе заболевших стало на пару десятков больше. Единственное исключение - Туркестанская область, где заразившихся становится все меньше, сообщает zakon.kz.
Общее число заболевших COVID-19 в Казахстане к 19 августа:
Всего в стране подтверждено 715 716 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
Всего в Казахстане 6 666 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
Всего в стране выздоровело 591 964 человека от COVID-19.
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