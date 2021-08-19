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В Казахстане выявили 7 337 заразившихся коронавирусом за сутки

Фото: Pixabay.com 19 августа 2021, 08:01

Всего в стране подтверждено 715 716 случаев.

За минувшие сутки в Казахстане коронавирусной инфекцией заразились 7 337 человек. В Нур-Султане, Алматы и Атырауской области количество заболевших увеличилось более, чем на 100 человек. Статистика показывает, что почти в каждом регионе заболевших стало на пару десятков больше. Единственное исключение - Туркестанская область, где заразившихся становится все меньше, сообщает zakon.kz.

Общее число заболевших COVID-19 в Казахстане к 19 августа:

  • в городе Нур-Султан – 824,
  • в городе Алматы – 1570,
  • в городе Шымкенте – 418,
  • в Акмолинской области – 286,
  • в Актюбинской области – 401,
  • в Алматинской области – 423,
  • в Атырауской области – 450,
  • в ВКО – 227,
  • в Жамбылской области – 221,
  • в ЗКО – 168,
  • в Карагандинской области – 977,
  • в Костанайской области – 264,
  • в Кызылординской области – 232,
  • в Мангистауской области – 216,
  • в Павлодарской области – 388,
  • в СКО – 166,
  • в Туркестанской области – 106.

Всего в стране подтверждено 715 716 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

Всего в Казахстане 6 666 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 431,
  • в городе Алматы - 1050,
  • в городе Шымкенте - 604,
  • в Акмолинской области - 259,
  • в Актюбинской области - 522,
  • в Алматинской области - 396,
  • в Атырауской области - 332,
  • в ВКО - 115,
  • в Жамбылской области - 100,
  • в ЗКО - 127,
  • в Карагандинской области - 1129,
  • в Костанайской области - 443,
  • в Кызылординской области – 197,
  • в Мангыстауской области - 207,
  • в Павлодарской области - 419,
  • в СКО - 208,
  • в Туркестанской области - 127.

Всего в стране выздоровело 591 964 человека от COVID-19.

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