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В "зеленой" зоне по COVID-19 в Казахстане, по-прежнему, один регион

Фото: zakon.kz / Павел Михеев 19 августа 2021, 08:28

В "зеленой" зоне только Туркестанская область.

Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 августа 2021 года опубликовал Минздрав РК, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

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