Несколько случаев опасной болезни зафиксировали в Украине

Переносчиками болезни являются комары.

В Украине зафиксировали несколько случаев редкой и опасной болезни - дирофиляриоза, передает zakon.kz.

Об этом сообщили в Киевском центре контроля и профилактики заболеваний Минздрава, передает портал vesti.ua.

Болезнь распространяют комары, заражая человека круглыми гельминтами Dirofilaria. С момента укуса до возникновения опухоли проходит от 1 месяца до 2 лет. Образовывается подкожный узел, где ощущается отек, появляются опухоль и покраснение. Гельминт может мигрировать под кожей человека на расстояние до 30 сантиметров. Извлечь его можно только хирургическим путем.

В Киеве с начала года зафиксировали три случая болезни. Паразитов извлекли в одном случае из правой кисти, еще в двух - из левого глаза заразившихся. Чтобы избежать заражения, рекомендуется ставить на окна сетки и пользоваться средствами защиты от комаров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!