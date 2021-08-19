Истребитель разбился в России

МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полета.

В России, в Астраханской области разбился МиГ-29. Погиб пилот, передает zakon.kz.

Истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время учебного полета на территории полигона Ашулук. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Как отмечается, самолет упал в безлюдном месте во время планового полета, который выполнялся без боекомплекта.

Другие подробности произошедшего на данный момент неизвестны. К месту падения направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических Сил, которая должна будет установить причину крушения самолета.

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