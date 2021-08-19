Спрос на готовую продукцию упал в большинстве отраслей экономики

Между тем ускорение темпов роста цен на сырье и материалы, готовую продукцию во II квартале 2021 года произошло во всех отраслях.

По результатам проводимого Национальным банком опроса предприятий, во II квартале 2021 года отмечено некоторое ухудшение ситуации со спросом на готовую продукцию во всех отраслях, кроме горнодобывающей промышленности и отрасли транспорта и складирования. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики НБ РК Жандос Шаймарданов, передает zakon.kz.

Замедление темпов роста спроса отмечено в обрабатывающей промышленности, торговле, строительстве. В сельском хозяйстве показатель спроса перешел в негативную зону. В III квартале 2021 года рост спроса ожидается только в сельском хозяйстве, тогда как в других отраслях возможно замедление или снижение роста. Жандос Шаймарданов

Между тем, по его словам, ускорение темпов роста цен на сырье и материалы, готовую продукцию во II квартале 2021 года произошло во всех отраслях. В третьем квартале 2021 года ожидается замедление темпов роста цен.

По всем рассматриваемым отраслям отмечено увеличение объемов производства, диффузионный индекс перешел в область роста. Наибольший рост отмечен в обрабатывающей промышленности. В III квартале 2021 года ожидается, что темп роста в отраслях замедлится, - сказал директор департамента.

По-прежнему сохраняется высокий уровень значимости конкуренции практически во всех отраслях.

Наиболее подверженными влиянию рыночной конкуренции являются предприятия торговли, где 40,1% предприятий ощущают влияние конкуренции на их бизнес. В обрабатывающей промышленности доля таких предприятий достигает 31,6%, в транспорте – 25,6%, в строительстве – 24,9%. Наименьшая доля отмечена в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности (18,2% и 16,1% соответственно).

Для значительной части предприятий (37,9%) главным препятствием, сдерживающим их деловую активность, является неудовлетворенность состоянием экономики Казахстана.

При этом обрабатывающая промышленность и торговля испытывают существенные проблемы со спросом на продукцию (30,9% и 27,6% соответственно), предприятия сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности отмечают нехватку квалифицированных кадров (26,8% и 25,2% соответственно), - отметил Шаймарданов.

По его словам, в следующие 12 месяцев по всем отраслям финансирование сохранится в основном в прежних объемах, при этом наибольшее увеличение финансирования планируется в сельском хозяйстве и горнодобывающей промышленности, наименьшее – в торговле и строительстве.

Всего в опросе приняли участие более 2,6 тысячи предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, транспорта и складирования.

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