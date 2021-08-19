Байден заявил о пандемии непривитых от коронавируса в США

В США 85 млн человек до сих пор не вакцинированы от коронавируса.

Президент США Джо Байден заявил, что в стране 85 млн человек до сих пор не вакцинированы от коронавируса, сообщает zakon.kz.

Соединенные Штаты находятся в состоянии "пандемии непривитых", - сказал он.

По информации Федерального агентства новостей, в обращении к нации Джо Байден подчеркнул, что эти американцы имеют право на вакцинацию, но на данный момент подвергаются реальному риску.

Практически все отмеченные в США случаи госпитализации с COVID-19 и смерти от этого заболевания по-прежнему приходятся на тех, кто не прошел вакцинацию.

В США вакцины получают все больше людей. Число новых еженедельных прививок увеличилось более чем на 80% по сравнению с показателем месячной давности.

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