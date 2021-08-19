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Скидка 50% - въезд на платные дороги можно оплатить через Kaspi.kz

Фото: Kaspi.kz 19 августа 2021, 12:12

Оплатите через Kaspi.kz, экономьте деньги и время.

При въезде на платные дороги на постах часто скапливаются очереди. Это происходит потому, что многие водители оплачивают проезд на месте, это занимает время.

В мобильном приложении Kaspi.kz можно оплатить проезд заранее со скидкой 50% и проезжать посты на платных дорогах по выделенной полосе за пару секунд.

Для этого в приложении Kaspi.kz нужно найти "Платные дороги" в разделе "Платежи" или через поиск на главной странице, ввести госномер автомобиля и пополнить баланс.

Проехать можно будет по отдельной полосе "Абоненты/Предоплата". Камера считает номер автомобиля, и шлагбаум автоматически откроется, а с вашего баланса автоматически спишется плата за проезд со скидкой 50%. Вся процедура занимает пару секунд.

На сегодняшний день в Казахстане действуют четыре платных дороги: "Нур-Султан - Щучинск", "Нур-Султан - Темиртау", "Алматы - Хоргос" и "Алматы - Капшагай".

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