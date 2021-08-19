Рабочий застрелил двух женщин в США

Инцидент произошел на автостоянке у предприятия.

В штате Индиана (США) работник завода по выпуску автомобильных кресел открыл стрельбу по коллегам, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел на автостоянке у предприятия. Мужчина застрелил двух женщин, а затем сел в машину и попытался скрыться.

Однако преступник практически сразу попал в аварию и был арестован полицией. Мотивы стрелявшего выясняются.

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