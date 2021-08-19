Утверждены требования по противодействию легализации преступных доходов для нефинансового сектора

В частности, требования распространяются на адвокатов, бухгалтеров, аудиторов.

Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу приказом от 6 августа 2021 года утвердил Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для нефинансового сектора, сообщает zakon.kz. Программа организации внутреннего контроля включает процедуры:

организации внутреннего контроля cубъектами;

отказа клиентам в установлении деловых отношений и прекращении деловых отношений,

отказа в проведении операции с деньгами или иным имуществом и принятия мер по замораживанию операций с деньгами или иным имуществом;

признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма, в качестве подозрительной;

представления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, о фактах отказа клиенту в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, о мерах по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в уполномоченный орган, включая указания и регламенты работы в автоматизированных информационных системах и программном обеспечении, используемых для передачи сведений, информации и документов в уполномоченный орган;

фиксирования и хранения документов и сведений, полученных по результатам надлежащей проверки клиента, включая досье клиента и переписку с ним, документов и сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе о подозрительных операциях, а также результатов изучения всех сложных, необычно крупных и других необычных операций;

признания cубъектами сложной, необычно крупной и другой необычной операции, подлежащей изучению, в качестве подозрительной операции;

информирования работниками субъекта руководителя о ставших им известными фактах нарушения законодательства в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, допущенных работниками, за исключением субъектов, осуществляющих свою деятельность единолично;

оценки, определения, документального фиксирования и обновления результатов оценки рисков легализации отмывания доходов;

разработки мер контроля, процедуры по управлению рисками легализации ОД/ФТ и снижению рисков легализации таких доходов;

классификации своих клиентов с учетом степени риска легализации таких доходов.Допускается включение субъектом в программу дополнительных мер по организации внутреннего контроля в целях противодействия ОД/ФТ.

Требования распространяются на:

адвокатов, юридических консультантов и других независимых специалистов по юридическим вопросам; бухгалтерские организации и профессиональных бухгалтеров, аудиторские организации; ИП и ЮЛ, осуществляющих лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии; ИП и ЮЛ, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них; ИП и ЮЛ, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; фонд социального медицинского страхования.

Приказ вводится в действие с 27 августа.

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