Помощь ООН - граждане каких стран прибыли в Алматы из Афганистана

Об этом рассказали в МИД.

Накануне в Алматы прибыл самолет из Афганистана, в котором были представители Организации Объединенных Наций. В Министерстве иностранных дел рассказали, гражданами каких стран являются прибывшие, передает zakon.kz.

Они все имеют так называемые ООНовские паспорта. Это граждане совершенно разных стран. У нас в ООН 193 государства-члена. То есть они могут быть гражданами любой страны. Кроме того, есть там сотрудники, которые не имеют на руках ООНовский паспорт, но они также являются сотрудниками ООН. Это больше консультанты, работают по контракту и волонтеры. Там есть граждане, например, США, Канады, Шри-Ланки, африканских стран. То есть с самых разных континентов люди работают, - сказал заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин в интервью "Хабар 24".

В ООН поблагодарили Казахстан за помощь.

Мы очень благодарны Казахстану за то, что приняли нас. На данный момент свои офисы мы размещаем только в Казахстане. Но позвольте мне разъяснить, что ООН не покидает Афганистан. Сейчас очень важный момент, чтобы остаться и предоставить гуманитарную помощь для миллионов афганцев, нуждающихся в ней, - заявила постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори.

Накануне в 17:00 в Алматы прибыл военно-транспортный самолет с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана. Среди них были 25 граждан Казахстана, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники посольства РК. В этом же самолете были эвакуированы 14 граждан Кыргызстана, гражданин России и гражданин Литвы.

Ночью в Алматы прибыл второй самолет из Афганистана. В МИД сообщили, что на борту были сотрудники Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН. Оказалось, что ООН обратилась к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой временно передислоцировать сотрудников в Алматы из-за сложной ситуации в Афганистане.

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