Пожары в Турции - казахстанские спасатели возвращаются домой

Для тушения пожара, распространившегося в лесном массиве, казахстанские спасатели провели масштабную работу в течение восьми суток.

Казахстанские спасатели, отправившиеся тушить лесной пожар в Турецкой Республике, завершили свою миссию. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК, сообщает zakon.kz.

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Спасатели МЧС РК, отправившиеся тушить лесной пожар в Турецкой Республике, успешно завершили свою миссию. Совместно с другими экипажами таких государств, как Россия, Азербайджан, Грузия, Украина, Польша, Австрия, США, Беларусь, Иран, Испания и Швейцария, пожары полностью ликвидированы в окрестностях города Даламан. официальный представитель МЧС РК Талгат Уали

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Он отметил, что для тушения пожара, распространившегося в лесном массиве, казахстанские спасатели провели масштабную работу в течение восьми суток.

Специальная группа, состоящая из 16 спасателей и двух вертолетов, произвела 80 циклов по сбросу воды в очаги пожаров общим объемом более 300 тонн. По состоянию на 18 августа на закрепленной территории пожар локализован и ликвидирован. Талгат Уали

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По его словам, личный состав сводной группы МЧС РК 19 августа готовится к длинному перелету.

20 августа в 06:00 по местному времени планируется вылет казахстанских спасателей. Их проводят представители власти города Даламан, также Министерства сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики. Талгат Уали

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В рамках оказания братской и гуманитарной помощи турецкому народу по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина на помощь отправились два вертолета Ми-8 АМТ в составе 16 спасателей.

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