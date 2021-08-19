МИД РК сделал заявление по ситуации в Афганистане

Казахстан внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане, - заявили в МИД.

Министерство иностранных дел РК сделало заявление по ситуации в Афганистане, сообщает zakon.kz.

Казахстан внимательно следит за развитием ситуации в Афганистане. Наступает очередной решающий момент в истории этой страны. Многолетний конфликт должен быть решен самим афганским народом. пресс-служба МИД РК

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Казахстан призывает все причастные стороны обеспечить мирный транзит власти как главной предпосылки внутренней стабилизации. Мы поддерживаем заявление Совета безопасности ООН о создании инклюзивного и репрезентативного правительства, уважении прав национальных меньшинств и женщин, недопущении присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, соблюдении международного права. пресс-служба МИД РК

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Выполнение этих положений должно стать необходимым условием для начала диалога с новой властью Афганистана. пресс-служба МИД РК

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Накануне в 17:00 в Алматы прибыл военно-транспортный самолет с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана. Среди них были 25 граждан Казахстана, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники посольства РК. В этом же самолете были эвакуированы 14 граждан Кыргызстана, гражданин России и гражданин Литвы.

Ночью в Алматы прибыл второй самолет из Афганистана. В МИД сообщили, что на борту были сотрудники Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН. Оказалось, что ООН обратилась к президенту Касым-Жомарту Токаеву с просьбой временно передислоцировать сотрудников в Алматы из-за сложной ситуации в Афганистане.

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