Lexus перевернулся в Алматы

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ДТП с перевертышем произошло в Алматы.
В Алматы в результате ДТП перевернулась машина, сообщает zakon.kz.
19 августа около 07.55 водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, следуя по второстепенной дороге по ул. Жургенева в восточном направлении, на пересечении с ул. Латифа Хамиди, выехав на перекресток, допустил столкновение с автомобилем Lexus GS300, который следовал по ул. Латифа Хамиди в южном направлении. В результате столкновения Lexus опрокинулся на крышу. Водитель данной автомашины пострадал, - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.
Данный факт принят в производство сотрудниками УП Медеуского района.
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