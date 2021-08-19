Отлучился на несколько минут  - у алматинца угнали машину 

Автоугонщика задержали.

В Алматы ночью мужчина угнал машину с ключами в замке зажигания, сообщает zakon.kz.

Поступил сигнал об угоне автомашины Subaru Impreza в Управление полиции Бостандыкского района. По словам заявителя, он отлучился на несколько минут.

Сотрудниками оперативного подразделения авто было вычислено быстро, не без помощи систем видеонаблюдения города. Подозреваемый задержан. Это 29-летний местный житель. К слову, задержанный ранее уже имел судимость за аналогичное преступление. В настоящий момент в отношении его проводится досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК. Мужчина водворен в изолятор временного содержания, - сказал начальник Управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.

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