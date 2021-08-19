Акиматы выделили недостаточно средств для бесплатных детских кружков в Казахстане

Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин

Местные исполнительные органы выделили недостаточно средств для госзаказа по обеспечению бесплатными кружками для детей, сообщила на августовской конференции уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин, передает корреспондент zakon.kz.

В мае вступил в силу закон, по которому дети в рамках государственного, творческого и спортивного заказа имеют право на два бесплатных кружка и секций на каждого ребенка за счет средств государственного бюджета. Это бюджеты Управления культуры и спорта. Сейчас мы только начали эту реформу, и работа идет не так быстро, как хотелось бы. Есть моменты, которые нужно дорабатывать, - сказала Аружан Саин.

По ее словам, в работу подключились представители Министерства культуры и спорта, и сейчас десятки тысяч детей посещают сотни секций и кружков.

Она уточнила, что это пока небольшое число, так как бесплатными секциями должны обеспечиваться все дети от 4 до 17 лет, которых в Казахстане порядка 4,5 млн.

Но механизм заработал, и я верю, что с каждым месяцем это число будет расти. Самой главной проблемой является то, что местные исполнительные органы выделили недостаточно средств для этого госзаказа. Денег выделено мало, особенно по сравнению с тем, что выделяется на содержание профессиональных команд, на различные имиджевые мероприятия, не очень полезные программы. На Олимпиаде мы увидели доказательство того, что без развития детского и массового спорта у нас не будет достижений на международной арене, - объяснила Саин.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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