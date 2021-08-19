МОН ужесточит требования для получения "Алтын белгі"

Минобразования изменит правила присуждения "Алтын белгі".

Требования для получения нагрудного знака "Алтын белгі" ужесточат в Казахстане. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Со следующего года будут ужесточены требования для подтверждения нагрудного знака "Алтын белгі". Мы их каждый год поэтапно пересматриваем. В прошлом году мы подняли вопрос (об ужесточении - прим. ред.), внесли некоторые изменения. В этом году второй этап, который подразумевает, что у претендентов должны быть пятерки не только по итогам года, но и в каждой четверти с 5 по 11 классы. Думаю, это важное требование, - сказал глава Минобразования на Республиканской августовской конференции педагогов.

"Алтын белгі" - это нагрудный знак, который вручают выпускникам школ за отличную учебу.

Ранее у его обладателей были льготы на получение образовательного гранта. С 2018 года это правило исключили, сейчас у всех выпускников равные шансы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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