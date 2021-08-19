Правила размещения НПА на интернет-портале разработал Минюст

Срок размещения проектов подзаконных нормативных правовых актов на портале для публичного обсуждения не может быть менее 10 рабочих дней.

Министерство юстиции РК разработало Правила размещения проектов подзаконных нормативных правовых актов на интернет-портале открытых нормативных правовых актов, сообщает zakon.kz.

Так, для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА" размещаются проекты подзаконных нормативных правовых актов, не содержащие информацию с ограниченным доступом, вместе с пояснительными записками и сравнительными таблицами к ним, за исключением проектов НПА Президента РК, разработанных Канцелярией Первого Президента РК – Елбасы, Администрацией Президента РК, до направления на согласование в заинтересованные государственные органы.

Проекты подзаконных НПА размещаются на казахском и русском языках.

Как отмечается, проекты подзаконных НПА, касающихся торговли товарами, услугами или прав интеллектуальной собственности, размещаются на интернет-ресурсах уполномоченных госорганов в срок не менее чем за 30 календарных дней до их принятия для публичного обсуждения, если иное не предусмотрено законами и международными договорами.

При этом срок размещения проектов подзаконных нормативных правовых актов на портале для публичного обсуждения не может быть менее 10 рабочих дней.

По проектам подзаконных НПА, разрабатываемым в рамках поручений Президента РК, Правительства РК или премьер-министра со сроком исполнения не более 30 календарных дней, а также предусматривающих принятие решений об утверждении бюджетов всех уровней, срок размещения для публичного обсуждения сокращается до 5 календарных дней.

Для проектов подзаконных НПА, предусматривающих принятие решений об установлении (отмене) карантинной зоны с введением карантинного режима, установлении (снятии) карантина или ограничительных мероприятий, в случаях, предусмотренных в области ветеринарии, объявление ЧС природного и техногенного характера, а также разработанного в связи с временными ограничительными мероприятиями по причине неблагополучной эпидемиологической ситуации, в том числе с карантином, срок размещения для публичного обсуждения составляет один календарный день.

Замечания и предложения, поступившие после окончания установленных государственным органом-разработчиком сроков для публичного обсуждения проектов, не рассматриваются.

Оператор в течение одного рабочего дня осуществляет проверку на соответствие поступивших замечаний и предложений установленным требованиям и принимает решение об их публикации.

Государственные органы-разработчики проектов подзаконных НПА рассматривают замечания и предложения не позднее трех рабочих дней с момента поступления и размещают на портале принятое решение об их принятии либо отклонении с указанием обоснований.

В течение одного рабочего дня, следующего после дня публикации на портале отчета, государственными органами-разработчиками проектов подзаконных нормативных правовых актов в определенное ими время в режиме "on-line" проводится дополнительное обсуждение проектов подзаконных нормативных правовых актов с учетом опубликованного отчета.

После завершения дополнительного обсуждения, уполномоченные сотрудники государственных органов-разработчиков проектов подзаконных нормативных правовых актов формируют и публикуют на Портале окончательный вариант отчета.

Полностью посмотреть правила можно на сайте "Открытые НПА", публичные обсуждения проводятся до 3 сентября.

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