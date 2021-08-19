Токаев и Путин примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества

Главы Казахстана и России примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин примут участие в Форуме межрегионального сотрудничества двух стран. Об этом стало известно на встрече председателя правительства РФ Михаила Мишустина с Президентом Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на сайт правительства РФ.

Готовимся к очередному форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств, - заявил председатель правительства России.

Михаил Мишустин передал Касым-Жомарт Токаеву самые наилучшие, теплые пожелания от российского коллеги и поблагодарил за радушный прием делегации в Нур-Султане. Глава правительства РФ сообщил, что по линии кабинета министров у стран сформирована содержательная повестка.

Есть большие возможности совместной работы. Неплохими темпами развивается торгово-экономическое сотрудничество. В первом полугодии 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть. Мы ожидаем хорошей, рекордной цифры к концу года, для этого есть все предпосылки, - сказал Мишустин президенту Казахстана.

Михаил Мишустин отметил успешное взаимодействие двух стран на инвестиционном направлении, рассказав, что российский бизнес участвует в 32 крупных проектах в Казахстане, а казахстанские коллеги активно задействованы в проектах в России. При этом добавив, что важную роль здесь играет межрегиональный диалог.

Готовится к подписанию очень важное соглашение, которое, безусловно, послужит серьезным импульсом к дальнейшему развитию сотрудничества, - сказал президент Казахстана.

Проведение Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России планируют в Кокшетау. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.

18-19 августа Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Нур-Султан. У главы правительства РФ запланирован ряд встреч с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом РК - Лидером Нации Нурсултаном Назарбаевым. Особое внимание будет уделено вопросам расширения взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и совместным мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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