Узбекистан и Таджикистан должны быть в ЕАЭС - Назарбаев

Встреча Назарбаева с Мишустиным прошла перед заседанием Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане.

Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, встреча прошла перед заседанием Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане.

Как почетный председатель этой организации (Евразийского экономического союза - прим. ред.), я за этим наблюдаю, и нам надо укреплять эту организацию, надо, чтобы другие были здесь, наши соседи… Узбекистан, Таджикистан - они должны быть, еще с Туркменистаном надо поработать. Нурсултан Назарбаев

Как сообщается на сайте Елбасы, Нурсултан Назарбаев отметил высокий уровень сотрудничества между двумя государствами.

Сейчас мы переживаем сложный период. Казахстан и Россия совместно преодолевают трудности, связанные с распространением коронавируса, его последствиями, отражающимися на экономике. Недавно мы встречались с Владимиром Владимировичем Путиным. Советовались, "сверили часы". Будем продолжать работать, - сказал Первый Президент РК.

Читайте также: Мы искренне дорожим дружбой с братским Казахстаном - Мишустин

Я считаю, что российско-казахстанское сотрудничество - пример для всех других государств. Все 30 лет после развала союза (СССР - прим. ред.) у нас ни разу не возникло никаких разногласий, конфликтов, потому что Казахстан настроен всегда быть рядом и выполнять договоренности о нашем стратегическом партнерстве, вечной дружбе, как мы подписали в совместных документах. И это в интересах обоих государств, - цитирует Назарбаева пресс-служба правительства РФ.

В свою очередь Михаил Мишустин поблагодарил за теплый прием и передал добрые пожелания от президента РФ Владимира Путина.

Читайте также: Мамин и Мишустин обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере

Мы провели очень конструктивные встречи. Вчера работали активно в различных местах здесь, в Нур-Султане, провели двусторонние встречи с кабинетом министров уважаемого Аскара Узакпаевича Мамина. (...) Хочу сказать, что у нас на 34% поднялся товарооборот (за полгода - прим. ред.) Более того, мы превысили, самое главное, допандемический уровень, - отметил премьер РФ.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!