Футболист сборной Афганистана погиб в отсеке шасси при попытке сбежать из страны

В отсеке шасси американского самолета погиб футболист сборной Афганистана.

После приземления американского самолета в отсеке шасси обнаружены останки человека. Как выяснилось, они принадлежат футболисту юношеской сборной Афганистана, передает zakon.kz.

По информации издания smotrim.ru, футболист юношеской сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке сбежать из Кабула. Об этом сообщил журналист Бабак Тагваее в Twitter.

17 августа на шасси американского C-17 Globemaster III обнаружили останки афганца, который пытался сбежать из страны, ухватившись за взлетающий самолет.

Ранее весь мир облетели шокирующие кадры того, как люди пытаются уцепиться за борт самолета, движущегося по взлетно-посадочной полосе, и затем падают с большой высоты. Позднее было опубликовано видео, предположительно, сделанное с воздушного судна С-17, на котором видно тело, привязанное к борту транспортника.

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