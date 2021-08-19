В карагандинском парке восстановили мозаичные скульптуры

При финансовой поддержке фонда Нурлана Смагулова восстановлены "Морская сказка" и "Семья".

Исторические мозаики в Центральном парке обрели первозданный вид. При финансовой поддержке фонда Нурлана Смагулова восстановлены "Морская сказка" и "Семья". Проект также поддержал акимат Карагандинской области, а инициатором выступил Центр урбанистики.

Эти парковые скульптуры уже давно требовали ремонта. Была нарушена целостность покрытия, пошли трещины по смальте, разрушались пьедесталы, а сквозь блоки прорастали растения.

Перед реставрацией было взято письменное согласие у авторов скульптур. В восстановлении принял участие один из них - Виктор Арент.

Для работы использовалась оригинальная смальта, а также элементы смальты, которые были изготовлены заранее. Также провели капитальный ремонт постаментов. Привели в порядок не только сами скульптуры, но и территории вокруг. Установили фонари, уложили брусчатку, сделали тротуарные дорожки. Также разбили цветочную клумбу, высадили деревья, вокруг все засеяли газонной травой. Провели автополив.

Рядом растущие деревья тоже привели в порядок - около них сформировали клумбы из бордюрного камня.

У каждой скульптуры установили информационную табличку с QR-кодом.

Мозаики очень важный объект для карагандинцев как наследие, как память. Караганда - богатейшая область по количеству и качеству монументального искусства. Нам надо об этом помнить и гордиться. Это то, что делает нас карагандинцами. В скором будущем на сайте Центра урбанистики будет размещена карта по всем мозаикам области с кратким описанием. художник и руководитель Центра урбанистики Караганды Чингиз Касимов

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