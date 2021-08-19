Задержаны экс-полицейские, избившие охранников кафе

Они водворены в ИВС.

Избившие охранников кафе в Капшагае бывшие сотрудники полиции задержаны и водворены в ИВС, сообщает zakon.kz.

Видеозапись избиения охранников не вызывает сомнений в причастности наших сотрудников к данному преступлению. Мы их немедленно уволили по отрицательным мотивам. Допросили весь персонал кафе, который подтвердил факт хулиганских действий с их стороны. От двух пострадавших охранников поступили заявления о привлечении к уголовной ответственности. Мы назначили экспертизы. Мы и дальше будем придерживаться позиции по незамедлительному реагированию всех нарушений закона, а тем более в собственных рядах. Все сотрудники будут привлечены к уголовной ответственности. Вчера они задержаны и водворены в ИВС, - сказал Серик Кудебаев.

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12 августа в Капшагае пьяные полицейские избили охранников кафе Del mare после требования покинуть заведение. Позже один из полицейский, которого уволили после драки, записал видео, где обратился к руководству Казахстана.

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