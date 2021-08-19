В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 20 августа.

В нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 20 августа, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылордае ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Туркестанской области ожидается пыльная буря. В горных районах и на западе области ветер северо-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на юго-западе области ожидается 15-20 м/с. На всей территории области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается очень сильная жара 40 градусов.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 м/с.

В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидаются гроза, град. На северо-востоке области ожидается пыльная буря. 20-22 августа ветер северо-восточный, на северо-востоке, юго-западе области 15-20 м/с, 21 августа порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе днем ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

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