Красная вода испугала алматинцев

Видео с красной водой в реке Большая Алматинка появились в соцсети.

Красная вода в реке Большая Алматинка испугала горожан, сообщает zakon.kz.

Видео с места появились в Instagram-пабликах.

Вот такая вода сейчас течет в реке Большая Алматинка. Я проживаю вдоль речки и за 10 лет впервые такое вижу. Опубликуйте, пожалуйста. Видимо химикаты сбросили. Это экологическая катастрофа, - говорится в описании к ролику.

Жубанова-Алтынсарина: идет красная вода по арыкам, - говорится в описании второго ролика.

В Управлении зеленой экономики акимата Алматы сообщили, что специалисты ведомства выехали на место вместе с природоохранной полицией.

Вдоль Большой Алматинки специалисты ходят, везде чистая вода. Пока разбираются. пресс-служба УЗЭ

Как уточнили позднее в ведомстве, специалисты сообщили, что в районе пр. Райымбека вода немного розовая.

В УЗЭ предположили, что произошел слив, и пояснили, что "виновных будет искать и наказывать природоохранная полиция".

Дополнительную информацию по итогам выезда специалистов в ведомстве обещали предоставить позднее.

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