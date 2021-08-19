В Шымкенте 400 детей обучат актерскому мастерству

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В своем послании глава государства особое внимание уделил развитию спортивного и творческого потенциала детей.
В Шымкенте в рамках проекта подушевого финансирования 400 детей научатся актерскому мастерству.
В своем послании глава государства особое внимание уделил развитию спортивного и творческого потенциала детей. В связи с этим, а также в рамках 30-летнего юбилея независимости, в этом году в стране с 1 мая приняты новые стратегические меры по творческому заказу. То есть дети, которые ранее посещали платные кружки и секции, теперь могут участвовать в них бесплатно. акимат города Шымкент
Один из центров работающих по новой системе является ИП "Паттеев". Здесь 400 детей получили возможность принять участие в бесплатном кружке в рамках творческого заказа. Из них 200 детей занимаются в документальном и игровом художественном кино, 200 - в кружке по актерскому искусству. Кружок расположен в микрорайоне "Восток", дом 28. акимат города Шымкент
Для участия в данном проекте представители бизнеса оставляют заявку на сайте artsport.edu.kz, а родители могут зайти на сайт и записать своих детей в нужный центр. акимат города Шымкент
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