Две версии крушения МиГ-29 под Астраханью рассматривают эксперты

Метеоусловия не могли стать причиной крушения самолета.

Причиной крушения МиГ-29, упавшего накануне под Астраханью, не могли послужить метеоусловия. Погода в месте аварии была безветренной, небо ясным, передает zakon.kz.

Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

Метеоусловия [в месте падения] были хорошие, у нас стоит безветренная погода, небо чистое, - сообщил собеседник агентства, уточнив, что погибший пилот - не житель Астраханской области.

Как уточнил ТАСС источник в военных кругах, рассматриваются две основные версии - техническая проблема или ошибка пилотирования. Он также добавил, что крушение могло произойти во время учений сил ПВО, а истребитель, скорее всего, имитировал условного противника. Источник пояснил, что это был плановый полет, самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета.

18 августа самолет МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, летчик погиб. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта.

На место падения самолета направлена комиссия Главного командования Воздушно-космических сил, для установления причин аварии.

МиГ-29 - многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Первые самолеты начали поступать на вооружение в июле 1983 года. Экипаж истребителя - один человек, максимальная скорость - 2 450 км/ч, практический потолок - 18 тыс. метров.

На территории Астраханской области самолеты МиГ-29 базируются на аэродроме Приволжский рядом с Астраханью.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!