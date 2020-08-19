Как с банковской картой посадить дерево и выиграть электросамокат

Евразийский банк объявил о розыгрыше 10 электросамокатов среди клиентов, пользующихся экологической картой с зеленым бонусом.

Евразийский банк решил мотивировать людей с экологическим сознанием и экопривычками. А таких в Казахстане становится с каждым днем все больше и больше. Банк объявил, что разыграет 10 электросамокатов среди клиентов, пользующихся экологической картой с зеленым бонусом.

Такая карта была выпущена Евразийским банком совместно с Masterсard впервые в Казахстане, выдается бесплатно. 0,5% от любой транзакции банк перечисляется на посадку деревьев и сбор мусора.

Выигрывает и бюджет клиента: 0,5% бонусов от всех бесконтактных транзакций с помощью Apple Pay, Eurasian Pay и Samsung Pay поступают на его счет. И еще небывало высокий бонус - до 30% держатели эко-карты получают по категории "Развлечения", куда входят театры, кинотеатры, парки, аттракционы и другой энтертейнмент.

Засуха в Казахстане и массовый падеж скота - результат глобального потепления. Экологи считают, что мы уже прошли точку невозврата и если дальше не предпринимать решительных мер, то негативные последствия глобального потепления будут проявляться сильнее из года в год.

Поэтому не только власти, но и бизнес сегодня активно подключается к снижению экологических и климатических рисков. Партнером банка в этом проекте стал Eurasian Environmental Fund, созданный при центре зеленых финансов в юрисдикции МФЦА "Астана", который работает по английскому праву. Миссия фонда - достижение углеродной нейтральности Казахстана.

С августа по декабрь каждый месяц среди держателей эко-карты Евразийского банка будет проходить розыгрыш 10 электросамокатов. Для участия необходимо заказать эко-карту и проводить транзакции на сумму не менее 10 000 тенге в месяц.

Сама карта, сделана из переработанного пластика, который существенно дороже обходится банку, чем обычные карты. Так что для банка - это больше социальный проект, открывающий собой тренд на зеленые банковские продукты в нашей стране.

Для клиента же это инструмент "ленивой благотворительность", когда человек может пользоваться не только финансовыми бонусами от карты, но и вносить свой личный вклад в природозащитную деятельность.

Чем больше расплачиваться этой картой, тем больше средств пойдет на экопроекты. В июне 2021 года банк высадил аллею медовых лип вдоль реки Есентай и планирует новые активности с участием держателей эко-карт. Кроме того, банк установил в МФЦА и своих отделениях экопостеры, прикоснувшись к которым картой любого банка можно перечислить пожертвование на посадку деревьев.

Лицензия №1.2.68/242/40 от 3 февраля 2020 года, выданная Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

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