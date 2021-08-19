Заведующий поликлиникой в Алматы задержан за продажу паспортов вакцинации

Также задержаны его подчиненные и посредники.

Задержаны заведующий поликлиникой города Алматы, его подчиненные и посредники за реализацию фиктивных паспортов вакцинации, сообщает zakon.kz.

Они подозреваются в том, что в период всемирной пандемии, а также установленного карантинного режима с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, на территории города Алматы за денежное вознаграждение изготовили и реализовали более 100 фиктивных паспортов вакцинации, т.е. внесли заведомо ложные сведения в журнал отметок о получении вакцины и электронном модуле "Вакцинация" Министерства здравоохранения РК, на основании которых на портале электронного Правительства "egov.kz" сформированы фиктивные электронные паспорта вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщили в антикоррупционной службе по городу Алматы.

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Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности будет вынесено судом.

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