Дачный сторож поджег пенсионера в ЗКО

Приложение zakon.kz
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Спасти пострадавшего не удалось.
Инцидент произошел в дачном обществе "Микробиолог" и закончился убийством, сообщает zakon.kz.
63-летний мужчина разбирал свою старую дачу. Местный сторож (инвалид первой группы) попытался его остановить.
Словесная перепалка переросла в открытый конфликт, пенсионер схватил пневматическую винтовку. Сторож, в ответ, плеснул на него легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
Испугавшись содеянного, он попытался потушить огонь, но пострадавший уже получил сильные ожоги, более 90%, от полученных травм мужчина скончался в больнице. официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков
Мужчина задержан, начато досудебное расследование по статье 106 ч.3 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).
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