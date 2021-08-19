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Министр обороны совершил рабочую поездку в Мангистаускую область

Фото: пресс-служба МО РК 19 августа 2021, 19:16

Руководитель оборонного ведомства заслушал должностных лиц, ответственных за организацию боевой учебы подчиненных войск.

Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев проверил несение службы по охране воздушного пространства, посетил учебные поля и полигоны, где идет боевая подготовка морских пехотинцев, подразделений Сил специальных операций и военных моряков, сообщает zakon.kz.

В Актауской авиабазе главнокомандующий Силами воздушной обороны доложил о порядке несения дежурства истребителями фронтовой авиации, состоянии инфраструктуры и охраны объектов воинской части.

На полигонах руководитель оборонного ведомства заслушал должностных лиц, ответственных за организацию боевой учебы подчиненных войск. Министр обороны проверил качество выполнения новых способов действий и тактических приемов, внедряемых с учетом опыта вооруженных конфликтов последнего времени.

Также даны указания обеспечить высокую интенсивность, стопроцентный охват личного состава занятиями и непрерывность процесса боевой подготовки.

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