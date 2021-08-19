В Таразе мужчина напал с ножом на прохожего

Подозреваемый арестован.

В Таразе 23-летний мужчина ранил прохожего. Начато расследование по статье "Покушение на убийство", передает zakon.kz.

В полиции Жамбылской области сообщили, что инцидент произошел 5 августа около 21:30. В тот день подозреваемый был пьян. Он увидел как из одного кафе выходит мужчина и вступил с ним в конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемый вытащил нож, нанес рану потерпевшему в область сердца и сбежал.

Потерпевшего госпитализировали в реанимацию. Сейчас его состояние стабильное.

Полиция задержала подозреваемого по горячим следам, ведется расследование по статье "Покушение на убийство".

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