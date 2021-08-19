Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Взятка в виде барана – в ЗКО задержали полицейского

Фото: PxHere 19 августа 2021, 20:13

Сам сотрудник утверждает, что купил тушу барана за 40 тысяч тенге.

В Западно-Казахстанской области задержали следователя по подозрению в получении взятки - ему подарили барана, сообщает zakon.kz.

Случай прокомментировал официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков, передает портал "Мой Город".

Задержанным является старший следователь следственного управления. Однако сам сотрудник утверждает, что купил тушу барана за 40 тысяч тенге. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 366 УК РК "Получение взятки", окончательное обвинение пока не предъявлено. В настоящее время по подследственности материалы уголовного дела передано в антикоррупционную службу для дальнейшего расследования. официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно опасаться пятницы 13-е
Сегодня отмечается Международный день молодежи