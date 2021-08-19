Назван самый богатый человек в мире

Состояние Безоса оценивается в 185,9 миллиарда долларов.

В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер, сообщает zakon.kz.

Рейтинг снова возглавил основатель Amazon Джефф Безос, свидетельствуют данные Forbes Real Time.

Утром 19 августа его состояние оценивалось в $185,9 млрд — на $900 млн больше, чем у главы владеющего Louis Vuitton и Dior холдинга LVMH Бернара Арно.

Состояние Безоса оценивается в $185,9 млрд, Арно — в $175,7 млрд. Арно установил антирекорд дня, потеряв сразу 19,2 миллиарда — почти 10 процентов состояния.

Интересно, что в списке самых богатых людей по версии Bloomberg первое место занимает Маск ($188 млрд). На втором и третьем местах расположились Безос ($187 млрд) и Арно ($168 млрд).

Арно обогнал Безоса в мае этого года. Тогда состояние Арно составило $186,3 млрд, увеличившись за сутки на $710 млн за счет роста котировок акций компании.

В начале июля Безос покинул пост главы Amazon, а позже в том же месяце он вместе со своим братом и еще двумя туристами отправился в космос на ракете своей компании Blue Origin.

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