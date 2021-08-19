В Мангистауской области ситуация с кормами для животных стабильная

Ситуация в регионе стабильная.

Акимат Мангистауской области опровергает информацию размещенную ОФ "Клуб добряков Актау" о массовом падеже скота в урочище Саура, сообщает zakon.kz.

По состоянию на 1.08.2021 года по Мангистауской области согласно данным Национального бюро статистики имеются 95,7 тыс. голов лошадей, 73,5 тыс. голов верблюдов, 23,9 тыс. голов КРС и 436,2 тыс. голов МРС.

По Мангистауской области, по данным Акимата, на зимний период потребность составляет 77 000 тонн сена и 53 000 тонн фуражных кормов.

С начала года объем заготовленного сена составляет 35 000 тонн (из них 28 700 тонн скошено 14 бригадами из других регионов и 3 500 тонн заготовлено из местных сенокосов и заповедников. Также, бесплатно предпринимателями и волонтерами завезено и роздано 135 вагонов или порядка 2 800 тонн сена из других областей. Планируется прибытие еще 30 вагонов, это порядка 600 тонн).

Кроме того, более 1 тыс. крестьянских хозяйств имеют запасы 16 000 тонн сена.

До ноября текущего года через операторов СПК будет организован ежемесячный ввоз около 2 350 тонн сена из других регионов. На сегодняшний день уже завезено и реализовано 550 тонн сена.

В целом по области на зимний период по нормативу необходимо 53 тыс. тонн фуражных кормов (ячмень, зерноотходы, отруби).

На сегодняшний день из других областей уже завезено 19 тыс. тонн.

Из резерва Правительства РК было выделено средств в размере 1,9 млрд. тенге на частичное возмещение затрат на корма для маточного поголовья сельскохозяйственных животных региона.

Решен вопрос о выделении из местного бюджета дополнительно 5,3 млрд. тенге на заготовку кормов в качестве возвратных средств (1,9 млрд. тенге – на заготовку сена, 3,4 млрд. тенге – на заготовку фуражных кормов). На эти средства будет закуплено 26 тыс. тонн сена и 34 тыс. тонн кормов.

С акиматами Актюбинской и Западно-Казахстанской областей заключены меморандумы на поставку кормов в регион.

Доводим до вашего сведения, что информация, размещенная в социальных сетях произошла в мае текущего года. Кроме того, для того чтобы убедиться в достоверности данной информации, 18 августа на территории урочища Саура был проведен осмотр руководителем и специалистами КГУ "Тупкараганская районная ветеринарная станция". Однако в урочище Саура не было обнаружено трупов животных.

По данным Акимата Мангистауской области, факты, приведенные в статье на портале Tengrinews, о массовом падеже скота в урочище Саура Мангистауской области относятся к двухмесячной давности.

Ситуация в регионе стабильная.

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