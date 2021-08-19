"Барыс" провел товарищеский матч против сборной Беларуси

Игра проходила в Минске и закончилась со счетом 1:2 в пользу хозяев.

ХК "Барыс" провел товарищеский матч в рамках подготовки к сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает zakon.kz.

Игра проходила в Минске и закончилась со счетом 1:2 в пользу хозяев, передает ХК "Барыс".

Первые смены остались за хозяевами, которые создали несколько опасных моментов у ворот Ортио. Однако в дальнейшем уже "Барыс" обосновался в чужой зоне. И все же счет открыли подопечные Вудкрофта. Шарангович остался один на убойной позиции и спокойно реализовал свой шанс. Во втором периоде Демков упрочил преимущество своей команды при игре в большинстве.

В заключительной трети Лилья добил шайбу в ворота в результате контратаки левым бортом. Однако сравнять счет у гостей не получилось.

"Беларусь" – "Барыс" 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

1:0 – 10:11 – Шарангович (Оксентюк, Протас)

2:0 – 26:10 – Демков (Соловьев) ГБ

2:1 – 50:50 – Лилья (Альсинг, Волк)

Вратари: Тэйлор – Ортио

После завершения основного времени матча команды провели тренировочные мини-поединки, во время которых отработали различные игровые ситуации.

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