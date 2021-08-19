Казахстанским мукомолам грозит разорение из-за ситуации в Афганистане

Мукомолы сомневаются, что их партнеры в Афганистане смогут платить за товар. Как и беспокоятся, что вагоны с мукой дойдут до адресата.

Большая часть казахстанской муки уже много лет идет продается в Афганистан. Последние события в этой стране, поставили экспорт под угрозу, сообщает zakon.kz.

Мукомолы сомневаются, что их партнеры в Афганистане смогут платить за товар. Как и беспокоятся, что вагоны с мукой дойдут до адресата, передает КТК.

Скоро сбор урожая, его надо перемолоть и подготовить к путешествию. Но на мукомольном комбинате в Петропавловске пока ждут.

Ситуация, которая происходит сейчас в Афганистане, для нас сулит потерю рынка сбыта нашей муки. У нас сегодня есть серьезные опасения, что мы не сможем торговать нашим товаром. Это неполучение предоплаты, это неподписание контрактов, это риски отправки железнодорожных вагонов, что они могут потеряться на территории и не вернуться. коммерческий директор мукомольного комбината Таисия Колегова

Комбинат отправляет 90% готовой муки в Афганистан. Руководитель говорит, эта страна – единственный рынок сбыта. Потерять туда доступ – значит разориться.

Стоит угроза полного прекращения торговых связей с этим государством. А для нас это чревато огромными последствиями, вплоть до остановки предприятия. коммерческий директор мукомольного комбината Таисия Колегова

Партнеры в Афганистане заявляют, что беспокоится не о чем. Но переживают и столичные производители. Они боятся, что количество товара на экспорт может сократиться.

Единственная проблема – это возможность снижения экспорта муки на данный момент. По условиям контракта мы доставляем муку до границы, дальше обязательства и гарантии берут на себя партнеры. зам. генерального директора концерна "Цесна-Астык" Жайна Кунтуарова

Некоторые мукомолы рисковать не стали и приостановили поставки ценного груза в Афганистан. Но вот глава казахстанского союза зернопереработчиков уверен, без нашей муки талибы долго не протянут.

Не может быть, чтобы экспорт туда прекратился вообще. Мы надеемся, в течение двух-трех недель ситуация должна выпрямиться. Если нет, там просто будет голод. Еще раз повторюсь, что в стране товарных запасов продовольствия нет. Но мы не понимаем, как будут работать новые банки и будут ли с ними работать банки-корреспонденты по переводам валют. президент Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган

При этом в Афганистане планируют снизить таможенные сборы на экспорт муки, сообщил Евгений Ган. Правда, официально эту информацию новая власть еще не подтвердила.

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