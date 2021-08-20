Детей-инвалидов привязывали к унитазу в Атырау

В отношении тех, кто измывался над воспитанниками, начали досудебное расследование по статье "Истязание".

В Атырау детей-инвалидов привязывали к поручням унитаза. Страшные кадры распространились в социальных сетях, сообщает zakon.kz.

После публикации видео, директор центра специальных социальных услуг №3 города Атырау получил строгий выговор, передает Первый канал "Евразия".

А в отношении тех, кто измывался над воспитанниками, начали досудебное расследование по статье "Истязание".

Подозреваются два воспитателя центра специальных социальных услуг. Сейчас они болеют коронавирусом, поэтому расследование продолжится, когда они поправятся. Если вина воспитателей будет доказана, то их пожизненно лишат права работать в подобных организациях. Остальное на усмотрение суда. пресс-секретарь департамент полиции Мейирим Ердаулет

Нашелся и автор скандального видео. Это бывшая сестра-хозяйка. Оказалось, что снимала она еще в начале апреля, о нарушениях в учреждении никому не сказала. А потом ее уволили - заподозрили в причастности к краже.

Трое неизвестных мужчин проникли к нам в центр. Они заходили в бухгалтерию и мой кабинет. Пробыли здесь с 23:00 до 2:30:00. Они украли то, что имело материальную ценность. В том числе, талоны на бензин. Мы посмотрели видеозаписи с камер и поняли, что к этому причастна Улбике. Об этом мы сообщили в управление полиции. директор центра специальных социальных услуг №3 города Атырау Гульжан Казиева

С обвинениями Улбике Бисекеева не согласна и намерена отстаивать свою невиновность. На вопрос, почему разместила видео с истязаниями только спустя четыре месяца, отвечает, что была занята.

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