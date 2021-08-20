Афганцы в Казахстане: Нам даже некуда сейчас ехать…

Талибы не сильно жалуют студентов, обучавшихся за рубежом. И, возможно, девушкам на родине может грозить, в лучшем случае, безработица и насильное замужество.

Афганцы, которые в свое время приехали в Казахстан на учебу, начали обращаться с запросами на временное и постоянное убежище, сообщает zakon.kz.

Ранее МИД четко озвучил позицию: принимать беженцев мы не планируем. Будет ли сделано исключение для тех, кто уже здесь, узнавал Первый канал "Евразия".

Телефон председателя афганского общества "Ариана" вот уже несколько дней не смолкает. Помимо тревожных вестей с родины, он получает звонки от студентов-афганцев, с просьбами продлить их пребывание на мирной земле Казахстана.

Они получили здесь образование, и потом они пойдут под нож террористической группировки Талибан? А зачем? Они говорят: мы обращаемся здесь к властям Казахстана, чтобы временно дали нам возможность пожить. председатель афганского центра "Ариана" Васток Ахмадулла

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Выпускник магистратуры факультета международных отношений Абдул Басит Мусадих семь лет живет в нашей стране. Он учился по гранту, выделенному Казахстаном для 100 студентов Афганистана.

После таких случаев уже думаю, чтобы остаться здесь навсегда и развивать свой бизнес, который я начал здесь. Сейчас я работаю как менеджер, чтобы потом иметь свой бизнес и в дальнейшем помогать Афганистану, чтобы семью перевезти сюда. Чтобы они тоже спокойно жили. Они не заслужили такую жизнь. Абдул Басит Мусадих

Выпускница другого казахстанского вуза Барно Каргар, получив диплом по информатике, собиралась возвращаться домой. Однако большая политика внесла и в ее планы хаос и страх. Вот уже несколько дней она не может связаться с родными в Мазари-Шарифе.

Я даже не знаю, где они, что с ними, нет никакой информации. Мне даже некуда сейчас ехать в Афганистан. Я понятия не имею, что мне делать. Барно Каргар

Талибы не сильно жалуют студентов, обучавшихся за рубежом, говорит она. И, возможно, ей на родине может грозить, в лучшем случае, безработица и насильное замужество.

Талибы говорят, что молодых девушек в возрасте от 14 до 45 лет сами возьмут замуж. Барно Каргар

Барно и Басита можно отнести к так называемым "беженцам на местах". Они могут обратиться в миграционную полицию с просьбой о получении статуса беженцев. Девушке дали список документов, которые нужно собрать. По данным Казахстанского офиса международного бюро по правам человека в правоохранительные органы пока обратились 35 студентов-афганцев. В нашей стране за последние годы нашли убежище 600 беженцев из Афганистана. С 2010 года у нас действует закон "О беженцах". И нашей стране пока удавалось избегать большого наплыва просителей убежища.

Я, честно говоря, скептически отношусь. Я не уверен, что Казахстан готов принять такое большое количество беженцев, так как я уже говорил, в нашей стране не было опыта развертывания лагерей таких больших. Надо понимать, при всем уважении к соблюдению норм международного права, это вопрос еще нацбезопасности. заместитель директора казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдения законности Денис Дживага

Судьба граждан Афганистана, которые приехали из одной страны, а вынуждены возвращаться в другую, возможно, решится в ближайшее время. ООН призвало страны мира пока не торопиться возвращать людей домой.

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